O assaltante foi preso na tarde de anteontem, em flagrante; de acordo com a polícia ele roubava para manter seu ‘negócio’ no tráfico

publicado em 01/08/2024

Nas imagens é possível ver a sequência da arma em sua mão e logo em seguida ela jogada no chão (Foto: Câmeras de Segurança)

Fernanda Cipriano

A Polícia Civil de Valentim Gentil, vinculada à Delegacia Seccional de Votuporanga, prendeu, anteontem no fim da tarde, um homem em flagrante acusado pelo roubo de um mercado na terça-feira (30). O homem identificado como B. B., também era investigado por furto e roubo de motocicletas na região para fortalecer o tráfico de drogas.

De acordo com a ocorrência, o homem entrou em um mercado da cidade vizinha, com um simulacro de arma de fogo, começou a fazer ameaças e pedia o dinheiro do caixa. Mas durante o ato, o criminoso começou a ficar nervoso, quebrou sua pistola de brinquedo na cabeça do atendente, que abriu o caixa.

Quando o caixa foi aberto, ele fugiu com a registradora inteira e ainda deixou a própria pistola falsa para trás, além do seu boné e uma mochila que usaria para colocar os itens que roubaria do mercado.

Ele foi preso em flagrante, momentos depois, na tarde de anteontem, com um Fiat/Uno de cor verde que também foi visto no local do crime.

No mesmo dia, a Polícia Civil cumpriu o Mandado de Busca e Apreensão na casa do acusado. Durante a operação, foram encontrados uma balança de precisão, porções de drogas, roupas idênticas às usadas no roubo e dois aparelhos celulares, um deles produto de roubo.

O homem encaminhado para a Central da Polícia Civil e a autoridade policial representou pela sua prisão preventiva.

Crimes anteriores

A investigação, porém, é muito anterior a esse fato. No começo deste ano, a polícia recebeu denúncias de atividades suspeitas na casa do homem, que fica na rua Bahia, no bairro Penha, na cidade vizinha. Tudo indicava que B. B. estava envolvido na venda de crack e cocaína, adquiridos em grandes quantidades e fracionados para venda direta aos usuários.

No último mês de julho, novas informações indicaram que o acusado também estava envolvido em furtos e roubos de motocicletas. Com os lucros obtidos, ele financiava a compra de drogas. Apenas em julho, dois furtos e um roubo de motocicletas foram atribuídos a ele.

No local, também foi encontrado E.D., coautor do roubo. Ele prestou declarações na delegacia e confessou o crime, afirmando que auxiliou Bruno na ação delituosa. Após ser ouvido, ele foi liberado.

Com seus pertences deixados para trás e com ajuda das câmeras, a polícia conseguiu localizá-lo