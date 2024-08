O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (15), na rodovia Euclides da Cunha, nas proximidades da Krik Eventos

publicado em 15/08/2024

O caso aconteceu na rodovia Euclides da Cunha, nas proximidades da Krik Eventos (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Um acidente que envolveu cinco veículos, na manhã desta quinta-feira (15), deixou, ao menos, quatro pessoas feridas, uma delas em estado grave, em Votuporanga. O caso aconteceu na rodovia Euclides da Cunha, nas proximidades da Krik Eventos, ainda nas primeiras horas da manhã.

De acordo com o apurado pela reportagem do A Cidade no local do acidente, todos os veículos seguiam pela rodovia no sentido interior - capital, quando, por motivos que serão esclarecidos pela polícia, os motoristas de uma motocicleta e dois carros se envolveram, inicialmente, em um acidente. Na sequência, houve um grande congestionamento no trecho da rodovia, o fluxo praticamente parou e foi neste momento que aconteceu a segunda batida.

O segundo acidente foi o mais grave, um veículo VW/T-Croos teria reduzido a velocidade e na sequência o motorista do VW/Gol, que vinha atrás, não percebeu o trânsito parado e bateu na traseira da T-Cross. O Gol ficou muito danificado, as duas vítimas precisaram ser socorridas das ferragens e estavam com ferimentos graves. O próprio motorista, segundo o apurado, estava com um corte profundo na cabeça e a passageira tinha uma lesão grave em um dos dedos.

Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa de Votuporanga.