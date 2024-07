M. S. S., de 32 anos, estava foragido desde maio, quando tudo aconteceu; a vítima ficou cega de um olho após a tentativa de homicídio

publicado em 30/07/2024

Para tirar satisfação de uma suposta briga de seu sobrinho, o autor disparou contra o pai do jovem (Foto: DIG Votuporanga)

Fernanda Cipriano

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga prendeu, na tarde desta segunda-feira (29), um homem procurado por tentativa de homicídio ocorrida no final de maio deste ano, no bairro Cohab Chris, zona Norte do município. O crime deixou a vítima cega de um olho após ser atingida por um disparo de arma de fogo.

De acordo com o histórico, o caso começou com confusões entre o sobrinho do homem, M. S. S., de 32 anos, e o filho da vítima. O autor foi até a residência do pai do jovem que teria brigado com seu sobrinho para tirar satisfações. Durante a discussão, M. S. S. sacou uma arma e disparou várias vezes contra o homem, nisso ele acertou um dos tiros na região do olho da vítima.

Desde então, M. S. S., já conhecido dos meios policiais, estava foragido. Após uma investigação conduzida pela DIG de Votuporanga, ele foi localizado em uma residência no bairro Maria Lúcia, na zona Norte de São José do Rio Preto, e preso na tarde de segunda-feira (29).