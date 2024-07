O caso aconteceu na rua Paraíba, no bairro Chácara das Paineiras na tarde desta quinta-feira (18)

publicado em 18/07/2024

Um homem foi encontrado morto com sinais de violência dentro da sua própria casa em Votuporanga (Foto: Ilustrativa)

Fernanda Cipriano

Um homem foi encontrado morto com sinais de violência dentro da sua própria casa em Votuporanga. O caso aconteceu na rua Paraíba, no bairro Chácara das Paineiras na tarde desta quinta-feira (18), a casa da vítima, identificada como S.C.G, de 50 anos, foi encontrada revirada.

De acordo com o apurado, o caso foi descoberto por um amigo, que foi notificado pelo filho da vítima do sumiço do pai. O amigo procurou por S.C.G. e quando chegou na casa dele encontrou tudo revirado e o homem já morto. Foi então que ele chamou uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A equipe médica foi até o local e constatou o óbito. A vítima estava com ferimentos e sinais de violência na região da cabeça. Diante disso, a Polícia Militar e Civil foram acionadas para isolar o local para o trabalho da Perícia.