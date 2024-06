Todos, no entanto, precisam seguir o devido processo legal

publicado em 21/06/2024

Promotor Fábio Sakamoto concedeu entrevista coletiva ontem para dar detalhes sobre a operação e o andamento das investigações (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

De acordo com o promotor Fábio Sakamoto, que concedeu entrevista em nome do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), muitas pessoas foram lesadas pelas supostas fraudes envolvendo o 1º Tabelionato de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Votuporanga e todas elas têm o direito de receber de volta até dez vezes o valor do prejuízo que sofreram. Todos, no entanto, precisam seguir o devido processo legal.

“A família que foi lesada em R$ 60 mil, por lei, ela tem o direito de receber R$ 600 mil. Mas é aqui que eu faço o alerta. Não adianta amanhã as pessoas começarem a fazer fila na frente do cartório achando que vão sair de lá com um cheque na mão, porque não é assim que funciona. Esse valor cobrado de forma indevida dessas pessoas tem sim que ser devolvido, mas isso vai ser feito em uma ação judicial”, explicou o promotor.

Ainda segundo Sakamoto, as pessoas lesadas terão, então, que contratar um advogado e entrar com uma ação na Justiça para pedir o ressarcimento.