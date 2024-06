O período de liberação vai até o próximo dia 17

publicado em 12/06/2024

Mais de 1,1 mil detentos foram liberados nas ruas da região para mais uma saidinha temporária do Dia dos Namorados (Foto: Redes sociais)

Franclin Duarte

Mais de 1,1 mil presos deixaram as unidades prisionais da região nesta terça-feira (11), beneficiados com a saída temporária (saidinha) do Dia dos Namorados, após concessão do benefício pelo Tribunal de Justiça do Estado. O período de liberação vai até o próximo dia 17.

Os presos beneficiados têm que obedecer a algumas restrições, tais como não sair de casa no período noturno, nem frequentar festas ou estabelecimentos que vendam bebidas alcoólicas. Caso seja pego em uma dessas infrações, será detido e encaminhado de volta para sua unidade prisional.

Na região foram beneficiados 1.121 detentos que ocupam celas no Centro de Progressão Penitenciária de Rio Preto, Penitenciária de Riolândia; Centro de Detenção Provisória de Riolândia; CDP de Paulo de Faria; CDP de Icém; e Centro de Ressocialização Feminino de Rio Preto.