publicado em 15/12/2021

O atleta Rafael Peixoto, de 22 anos, é um dos novos contratados da Votuporanguense e irá disputar o Campeonato Paulista pela 1ª vez (Foto: A Cidade)

Com apenas 22 anos, o novo atacante do Clube Atlético Votuporanguense, Rafael Peixoto, está ansioso para a sua estreia no clube e também pela primeira disputa de um Campeonato Paulista. O atleta veio da primeira divisão do Campeonato Mineiro e já se prepara junto ao elenco para a Série A3.Rafael chegou anteontem em Votuporanga e já treinou com o elenco principal. Ele estava na Caldense, passou pelo Amparo, Brasilis e também pelo Paulista. Pela Caldense na última temporada ele jogou 27 partidas e não marcou nenhum gol, sendo 10 vitórias, 10 derrotas e sete empates."A expectativa é a melhor. Como a gente vem falando, é plantar para colher lá na frente os frutos, no final do campeonato. É a primeira vez disputando a A3, o Estado de São Paulo tem as melhores competições, eu vim jogando a primeira do Mineiro, sei que aqui é a melhor competição e optei por vir para cá", disse o atacante em entrevista exclusiva ao A Cidade.O atleta disse que pesquisou sobre o clube e também sobre o torneio, desde já avaliou como uma forte competição. "Antes de vir para cá eu dou uma estudada de como é o futebol, para onde que eu estou indo se é calor ou frio. Vi que é um estilo de jogo muito forte, bem diferente da 1ª divisão. O estado de São Paulo tem a melhor competição que existe desde a A1 até a A3, vai ser bom", completou.Além de toda a estrutura e visibilidade que o campeonato oferece, não seria diferente com o projeto proposto para a diretoria Alvinegra, que foi avaliado positivamente por Rafael. "Sentamos conversamos, achei um excelente projeto. Proponho o que eu venho treinando, que é saída de jogo, usar mesmo o máximo do jogador. Tenho bastante experiência em decisões, sempre ajudar o time, aqui o coletivo vai prevalecer", relatou.Sobre seu estilo de jogo, Peixoto disse que raça não faltará nas partidas. "Não podem esperar comigo menos do que raça. Comigo é coração na chuteira, mais alma", finalizou.