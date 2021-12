O jovem Gustavo Vieira Barbosa, de 22 anos, foi atingido por um caminhão, após tentar desviar de um pedestre, e não resistiu aos ferimentos

publicado em 01/12/2021

O jovem motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local; o pedestre foi socorrido em estado grave (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brUm jovem, de apenas 22 anos, morreu após tentar desviar de um pedestre e ser atingido por um caminhão, na avenida Prestes Maia, na zona Sul de Votuporanga, no final da tarde desta quarta-feira (1º). Gustavo Vieira Barbosa não resistiu aos ferimentos e morreu no local.Já o pedestre, um homem que, até o momento, não foi identificado, foi socorrido em estado grave e levado para a Santa Casa de Votuporanga, possivelmente com um traumatismo craniano, de acordo com as informações apuradas pelo jornal, no local.Esta é a décima morte no trânsito de Votuporanga em 2021, segundo os dados do Infosiga, o sistema de trânsito do Estado de São Paulo.O jovem seguia pela avenida, sentido centro-bairro, quando teria tentado desviar do pedestre e foi atingido pelo caminhão, que seguia no mesmo sentido. Com o impacto, tanto o pedestre quanto o motociclista foram ao solo.As Polícias Militar, Civil e Científica estão no local fazendo as averiguações e avaliando a cena do crime, para produzir o laudo científico sobre o acidente. A mãe do jovem motociclista também estava no local, desesperada e muito abalada.