Casal bateu o carro que dirigia na traseira de um ônibus da Prefeitura de Álvares Florence na manhã desta segunda-feira (27)

publicado em 27/12/2021

Idosa morreu após o carro em que estava bater em um ônibus na Euclides da Cunha (Foto: A Cidade)

Da redação

Uma mulher morreu e seu marido ficou gravemente ferido em um acidente registrado na manhã desta segunda-feira (27), na Rodovia Euclides da Cunha, nas proximidades do Parque da Cultura. M. A. S. M., de 79 anos, não resistiu aos ferimentos após o carro em que estava bater em um ônibus da Prefeitura de Álvares Florence, por volta das 6h45, e seu esposo foi socorrido em estado grave para a Santa Casa de Votuporanga.

De acordo com as informações iniciais apuradas pelo A Cidade no local do acidente, o casal, que é de Taquaritinga(SP) seguia sentido interior/capital, quando o ônibus adentrou à pista, pela alça de acesso, e o carro, que trazia um barco à reboque, não conseguiu frear e nem mudar de pista.

A idosa morreu na hora e o seu marido foi socorrido em estado grave para a Santa Casa de Votuporanga. A Polícia Técnica foi acionada para analisar as circunstâncias do acidente.