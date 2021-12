Marcos ficou desaparecido por três dias. À época do crime, a polícia informou que o corpo tinha sido encontrado em uma área de mata, coberto por galhos

publicado em 10/12/2021

Marcos era muito conhecido em Votuporanga porque trabalhou por muitos anos como motorista de ambulância na cidade, no setor de Promoção Social (Foto: Reprodução)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm grupo de criminosos foi condenado a mais de 20 anos de prisão por latrocínio contra o empresário e ex-morador de Votuporanga, Marcos Alexandre Ribeiro, de 42 anos, que aconteceu no dia 2 de abril de 2017, em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul.De acordo com a sentença, publicada nesta semana, o jovem que confessou o crime e asfixiou o empresário até a morte, roubou objetos e participou da ocultação do corpo, pegou 20 anos de prisão em regime fechado. Na época, G. I. dos S. C. tinha 18 anos e foi preso na época do crime, hoje com 23 anos, ele permanece preso e também foi condenado por corrupção de menores.Os outros três acusados, A. S. B. S., R. A. W. e a jovem A. R. R. dos S., estão em liberdade e foram condenados a 1 ano de prisão em regime aberto pelo crime de ocultação de cadáver. Eles teriam ajudado o rapaz a jogar em uma estrada o corpo de Marcos Alexandre.O empresário ficou desaparecido por três dias. À época do crime, a polícia informou que o corpo tinha sido encontrado em uma área de mata, coberto por galhos. O carro da vítima foi queimado. Os objetos pessoais roubados de Marcos Alexandre foram recuperados.Marcos era muito conhecido em Votuporanga porque trabalhou por muitos anos como motorista de ambulância na cidade, no setor de Promoção Social. Na época do crime ele morava em São José do Rio Preto e era proprietário de parques de diversões.Um de seus parques estava instalado em Três Lagoas (MS) e Marcos visitava o parque na cidade.