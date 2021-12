De acordo com o apurado é família é de Minas Gerais; Corpo de Bombeiros segue com as buscas

publicado em 26/12/2021

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brQuatro pessoas da mesma família morreram afogadas na noite do sábado (25) no Rio Grande, próximo a Ponte de Água Vermelha, onde fica a divisão de São Paulo com Minas Gerais. As vítimas foram uma criança de nove anos, outra de 12 anos, um homem de 33 anos e um senhor de 63 anos, que estão sendo procuradas pelos Bombeiros.De acordo com o divulgado pelo corpo de Bombeiros de Iturama (MG), tudo aconteceu quando a criança de nove anos começou a se afogar cerca de 20 a 30 metros da margem. Nesse momento, o pai tentou salvar o filho, mas não conseguiu e pediu ajuda, foram o tio e o avô para tentar socorrer a criança, porém eles também se afogaram. Além disso, a criança de 12 anos também se afogou. Somente o pai conseguiu sair ileso.A família é do Estado de Minas Gerais, ao que foi apurado preliminarmente da pequena cidade de Ribeirão São Domingos, porém ainda não foi confirmada e os Bombeiros continuam as buscas pelos corpos das vítimas até este domingo (26).