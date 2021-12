O policiamento do interior esteve na Zona Norte de Rio Preto para o desfile

publicado em 14/12/2021

A Polícia Militar realizou neste fim de semana o tradicional desfile de comemoração aos 190 anos da Corporação (Foto: Arthur Pazin/Diário da Região)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar realizou anteontem um desfile em comemoração ao 190º aniversário da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Foram reunidos policiais de todos os batalhões do CPI-5, incluindo Votuporanga e outras cidades da região.A concentração começou no estacionamento do Shopping Cidade Norte e percorreu as principais ruas da região Norte, de São José do Rio Preto. Todas as especialidades da Polícia Militar, inclusive a cavalaria e o canil, participaram do desfile. Foi a primeira vez que o evento aconteceu na cidade.