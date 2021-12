Acidente ocorreu na Avenida José Silva Melo; motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi levado para Central de Polícia

publicado em 24/12/2021

O carro invadiu a casa, destruiu o muro e a varanda e deixou a proprietária ferida (Foto: A Cidade)

Da redação

Uma mulher, de 56 anos, ficou ferida após um Toyota/Corolla invadir a varanda de sua residência, na Avenida José Silva Melo, na Chácara das Paineiras, na manhã desta sexta-feira (24). Benice Marconi foi socorrida por uma unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e, aparentemente, sofreu apenas ferimentos leves em uma das pernas.

De acordo com as informações apuradas pelo A Cidade no local do acidente, o motorista do carro, identificado pelas iniciais E.R.L., seguia pela rua dos Ipês, quando, ao adentrar a José Silva Melo, perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central, bateu em uma placa de sinalização e depois no muro da casa.

Em contato com nossa equipe de reportagem, João Antonio Marconi, irmão da vítima, contou que por pouco não aconteceu uma tragédia. Ele estava ao lado da irmã quando escutaram o barulho da freada e saíram correndo do exato local onde o carro bateu.

“Eu corri para um lado e ela para o outro, aí só vi quando derrubou tudo e ela começou a gritar por socorro. A sorte é que não estava as crianças aqui fora, pois, a gente costuma ficar aqui na varanda reunido, mas ainda bem que dessa vez não estávamos, se não tinha matado alguém. Graças a Deus ela conseguiu escapar, muro, a varanda a gente arruma tudo a vida não”, disse ele.