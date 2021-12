Os peixes foram apreendidos e por ainda estarem em condições de serem consumidos foram doados a Associação Beneficente Irmão Mariano Dias

publicado em 07/12/2021

A Polícia Ambiental multou um homem que mantinha mais de 30 kg de peixes estocados irregularmente e que criava tartarugas em cativeiro (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm homem foi multado em Votuporanga por manter em estoque mais de 30 kg de peixes e ainda oito tartarugas da espécie jabuti-piranga em cativeiro. De acordo com a Polícia Ambiental, o morador deixou de apresentar a declaração para manter o estoque de pescado nativo e por isso foi multado.Os peixes foram apreendidos e por ainda estarem em condições de serem consumidos foram doados a Associação Beneficente Irmão Mariano Dias. Já as tartarugas passaram pela avaliação de um veterinário e foram soltos nas proximidades do córrego do Barreiro, em Votuporanga.