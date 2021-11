O sobrinho que matou o tio em Cosmorama, na tarde da quinta-feira (18), se entregou a polícia horas depois

publicado em 19/11/2021

O sobrinho que matou o tio, Násio de Oliveira Santos Júnior, de 40 anos, [detalhe na foto] se entregou a polícia horas depois do crime (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO sobrinho que matou o tio em Cosmorama, na tarde da quinta-feira (18), se entregou a polícia horas depois. O crime aconteceu no bairro Vila Honório, o homem, Rafael dos Santos, teria matado o tio, Násio de Oliveira Santos Júnior, de 40 anos, com enxadadas na região da cabeça.De acordo com o apurado pelo, os dois estavam a pouco tempo no munícipio e teriam vindo de São Paulo [capital]. O sobrinho teria dito a polícia, no momento em que se entregou, que agiu contra o tio por desentendimentos familiares.Ele foi preso em flagrante e encaminhado a delegacia de polícia de Cosmorama, onde permanece à disposição da Justiça.Seu Násio residia em Cosmorama há cerca de seis anos, ele era de São Paulo, mas toda sua família é do interior. Ele deixa a mãe Sildete de Brito, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento está previsto para ocorrer nesta sexta-feira (19), às 11h, no Cemitério Municipal de Cosmorama.