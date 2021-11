O prefeito Reginaldo Marcomini (PSD) registrou um boletim de ocorrência no Plantão Policial de Fernandópolis

publicado em 04/11/2021

O Prefeito de Macedônia, Reginaldo Marcomini, encontrou um rastreador GPS no carro oficial utilizado por ele (Foto: Divulgação)

O prefeito Reginaldo Marcomini (PSD) procurou a Polícia Civil após ser informado por um funcionário da Prefeitura de Macedônia de que no veículo oficial, usado por ele, foi encontrado um rastreador GPS.De acordo com o apurado, o servidor municipal havia levado o veículo à oficina para fazer a troca de uma lâmpada, que estava queimada, quando foi encontrado pelo mecânico, no momento em que verificava a caixa de fusível, o rastreador GPS.Ciente da situação, o prefeito Reginaldo Marcomini se dirigiu ao Plantão Policial de Fernandópolis para registrar um boletim de ocorrência e entregar o aparelho rastreador. O caso será investigado pela Polícia Civil.