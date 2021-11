Ela utilizava uma casa do Jardim Mugnaini só para preparar a droga

publicado em 01/11/2021

No imóvel residencial foram encontrados escondidos embaixo de um armário, no quarto, R$ 5.194 (Foto: Polícia Militar)

No sábado (30), um dependente químico abordado por policiais militares do 9º Baep, no bairro Mugnaini, em Rio Preto, indicou uma residência nas proximidades onde uma mulher estava embalando cocaína.O portão da casa estava trancado, motivo pelo qual os pms acessaram o terreno vizinho para tentar visualizar por cima do muro.Segundo eles, uma comerciante de 53 anos estava misturando cocaína a um pó branco ainda não identificado, para fazer a droga render.Ao perceber que estava sendo observada, ela teria dito: "perdi”.Na casa os pms apreenderam quase 300 gramas da substância desconhecida, além de 84 embalagens do tipo "zip” contendo cocaína.A caminhonete da mulher estava estacionada nas proximidades e, dentro do veículo, foram apreendidas mais 15 unidades da droga e R$ 277.Aparentemente, ela utilizava o endereço somente para a atividade ilícita, porque mora no Jardim Nunes. No imóvel residencial foram encontrados escondidos embaixo de um armário, no quarto, R$ 5.194. Valores que a comerciante teria confessado ser lucro do tráfico de drogas.Não foram localizados processos criminais envolvendo a mulher.*Com informações do DL News.