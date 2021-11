O caso aconteceu no domingo (28), a vítima mediu forças contra o bandido que tentou arrombar a porta da casa

publicado em 29/11/2021

Uma mulher teve que ‘lutar’ contra um bandido que tentou invadir e roubar sua casa na rua Pernambuco, em Votuporanga (Foto: Reprodução)

Uma mulher mediu forças contra um bandido armado que tentou roubar a sua casa, na rua Pernambuco, no Centro de Votuporanga, no domingo (28). A vítima impediu que o criminoso, armado com um canivete, arrombasse a porta de vidro de sua residência e resistiu até a chegada da Polícia Militar.De acordo com o apurado pelo A Cidade, a vítima percebeu o momento em que o bandido, M.A.C., de 37 anos, pulou o muro de sua casa e logo em seguida acionou a Polícia Militar. Minutos depois, o criminoso, que tinha entrado pela varanda dos fundos, tentou invadir a casa por uma porta de vidro e foi onde a moradora usou todas as suas forças para impedir que ele entrasse. Mesmo sendo ameaçada, ela segurou a porta até que a PM chegasse.Assim que os militares chegaram, eles prenderam o criminoso em flagrante. Ele ainda tentou resistir a prisão e precisou ser levado ao plantão policial algemado. Ainda de acordo com o apurado, o homem chegou a alegar que seu intuito era pegar dinheiro na casa e ameaçou dizendo que já tinha matado pessoas outras vezes e que poderia fazer novamente.A vítima não sofreu nenhum ferimento, já o assaltante foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça. O criminoso é reincidente e já registra outras diversas passagens pela polícia por crimes semelhantes.