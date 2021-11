A vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa, já o criminoso está foragido e o caso segue em investigação pela Polícia Civil

publicado em 25/11/2021

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUma mulher foi esfaqueada durante uma tentativa de roubo, na quarta-feira (24), no bairro Colinas, zona Norte de Votuporanga. O crime ocorreu por volta das 19h, na Travessa Alcides Soares, próximo de uma reserva ambiental. O suspeito continua foragido e o caso segue em investigação pela Polícia Civil.De acordo com o apurado pelo, a mulher M.C.S.V., de 32 anos, tinha acabado de chegar em sua casa e no momento em que abriu o portão ela foi rendida pelo suspeito. Na sequência, ele teria anunciado o assalto já com a faca e desferiu golpes na região da barriga da vítima, isso porque ela teria tentado reagir.Após ter quase matado a mulher, o criminoso fugiu pela reserva ambiental, que fica nas proximidades do local. A mulher pediu socorro e a Polícia Militar foi acionada. Apesar do grave ferimento, ela indicou aos militares o lugar por onde o suspeito fugiu e também relatou as características do homem.A vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga. Oentrou em contato com a assessoria do hospital para saber o atual estado de saúde da mulher, mas até o fechamento desta reportagem não obtivemos retorno.A Polícia Militar ainda realizou diligências no local, mas o criminoso não foi encontrado. O caso foi apresentado na Central da Polícia Civil de Votuporanga como tentativa de roubo e a investigação deve correr pelos os agentes do 2º Distrito Policial.