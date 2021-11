O casal foi localizado no bairro Sonho Meu, após roubar celulares e dinheiro de um estabelecimento comercial com um simulacro de arma de fogo

publicado em 11/11/2021

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu na noite da quarta-feira (11) um casal que assaltou um estabelecimento comercial (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga prendeu um casal de adolescentes que roubou um estabelecimento comercial, na rua Goiás, na noite de quarta-feira (10). O rapaz K.H.S.C., de 16 anos e a menina A.B.S., de 14 anos, foram encontrados no bairro Sonho Meu com um simulacro de arma de fogo, usado no assalto.De acordo com a ocorrência, o casal chegou de moto até o local do assalto e levou dois celulares e quantidade em dinheiro. Após isso, as vítimas acionaram a polícia que iniciou patrulhamento pelo município.Os dois criminosos foram encontrados horas depois no bairro Sonho Meu, com a moto Honda/Titan, identificada pelas vítimas. Em abordagem, foram encontrados três celulares, o simulacro de arma de fogo usado no assalto e R$ 102 em dinheiro.Após contato com as vítimas, elas reconheceram sem dúvidas o abordado como sendo autor do roubo.Diante os fatos, o casal foi apreendido e encaminhado a Central da Polícia Civil, a autoridade de plantão ratificou a apreensão do menor masculino permanecendo à disposição da Vara de Infância e Juventude, e liberou a menina a sua mãe.