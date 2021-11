Operação cumpriu mandados de busca e apreensão em Votuporanga e região

publicado em 15/11/2021

Unidade da empresa em Votuporanga foi alvo de buscas pela Polícia Federal (Foto: A Cidade)

O empresário Eduardo Berceli Mendes, suspeito de ser o líder do grupo investigado, permanece preso cumprindo prisão preventiva (por tempo indeterminado).

A Polícia Federal divulgou balanço parcial da Operação Ponzi realizada na quinta-feira (11). Foram apreendidos na operação oito veículos de luxo, quatro embarcações, uma moto aquática e uma aeronave

A Justiça determinou o bloqueio de cerca de R$ 1,4 milhão localizados em contas dos investigados e de suas empresas.

O Ministério Público Estadual de Santa Fé do Sul já começou a receber diversas denúncias de possíveis vítimas do esquema.

Segundo a Polícia Federal, as investigações vão prosseguir objetivando analisar informações contidas nos equipamentos eletrônicos e documentos apreendidos, bem como ouvir testemunhas e investigados, além de outras diligências policiais, com o objetivo de esclarecer todas as informações de interesse das investigações.

A Justiça Estadual de Santa Fé do Sul acolheu representação da Polícia Federal de Jales e prorrogou por mais cinco dias a prisão temporária de três dos quatro acusados presos na “Operação Ponzi”, que investiga um suposto grande esquema de “pirâmide financeira”, que pode ter movimentado mais de R$100 milhões nos últimos quatro anos.