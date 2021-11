A Polícia Militar de Mira Estrela confirmou que a vítima era Adelino Fin, de 81 anos; o idoso morava no Jardim Paraíso, em Votuporanga, mas tinha um rancho por lá

publicado em 20/11/2021

As autoridades suspeitam que o senhor Adelino teria sofrido um infarto durante a pescaria (Foto: Divulgação)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Mira Estrela confirmou que o corpo encontrado no Rio Grande, na sexta-feira (19), era de Adelino Fin, de 81 anos. Ele morava no Jardim Paraíso, em Votuporanga, mas passava boa parte do tempo no rancho que tinha em Mira Estrela.De acordo com o Corpo de Bombeiros, o idoso saiu para pescar sozinho e não retornou para casa. As autoridades suspeitam que ele teria sofrido um infarto durante a pescaria.Pessoas que andavam perto do condomínio de ranchos viram o corpo do idoso boiando na água e ligaram para a Polícia Militar, que o levaram para o Posto de Saúde do município. Depois, o corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Fernandópolis.O caso será investigado pela Polícia Civil e ainda não há informações sobre o sepultamento da vítima.