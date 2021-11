O caso aconteceu em Votuporanga no dia 31 de outubro, desde então a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) investiga o caso

publicado em 12/11/2021

Desde o dia do crime, a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga investiga o caso e procura o suspeito (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brFrancisco José Carlos, de 57 anos, morreu após ficar quase 15 dias internado no Hospital de Base de Rio Preto. Ele foi hospitalizado com ferimentos graves após uma briga, que teria acontecido por ciúmes, em Votuporanga, no dia 31 de outubro. Desde o dia do crime, a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) do município investiga o caso e procura o suspeito.As informações sobre o caso estão sob sigilo da Polícia Civil, mas o jornalapurou que o crime teria acontecido em um churrasco, onde o agressor teria ficado enciumado e, por isso, se envolveu em uma discussão com Francisco.Depois da briga, ele foi encontrado desacordado e o agressor fugiu. Francisco foi socorrido, encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga e depois levado ao HB, por conta da gravidade dos ferimentos. Mas na quarta-feira (10), ele não resistiu às lesões e faleceu.As informações sobre o velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.