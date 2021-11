Segundo a polícia, a dupla teria se desentendido enquanto bebia com um grupo de amigos

publicado em 16/11/2021

A PM afirmou também ter encontrado sangue no chão do bar, que já havia sido lavado pelo proprietário do local (Foto: Divulgação)

Um marceneiro de 26 anos, morador do bairro São Francisco, levou uma facada durante uma briga em um bar, na zona sul de Rio Preto. O caso aconteceu na manhã do último sábado (13), no Parque Estoril.Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao local, onde apurou que o homem havia se desentendido com outro indivíduo enquanto bebiam com um grupo de amigos no estabelecimento.Ainda de acordo com o registro, em determinado momento da briga, a vítima teria recebido um golpe "com uma faca grande", atingindo seu antebraço direito.A PM afirmou também ter encontrado sangue no chão do bar, que já havia sido lavado pelo proprietário do local. O marceneiro foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tangará para receber sutura no local da facada.*Com Informações do Diário da Região.