publicado em 16/11/2021

De acordo com o registro, ao descer das viaturas, os policias militares pediram para que o homem parasse com as agressões, mas segundo a polícia, ele não obedeceu (Foto: Divulgação)

Um homem de 34 anos, morador do Jardim Arroyo, foi preso após ser flagrado pela Polícia Militar agredindo a mulher, uma administradora de 37 anos. O caso aconteceu no último sábado, (13), na Vila Ercília, em Rio Preto.Por envolver violência doméstica contra a mulher, a prisão foi convertida em preventiva, sem direito à fiança. Segundo o boletim de ocorrencia da Polícia Civil, a mulher, com quem o homem é casado há dois anos, foi avistada pela PM, durante patrulhamento, já no chão, sendo agredida por ele.De acordo com o registro, ao descer das viaturas, os policias militares pediram para que o homem parasse com as agressões, mas segundo a polícia, ele não obedeceu.Diante disso, a PM precisou usar força física para contê-lo. Ele foi algemado e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tangará para atendimento médico. No entanto, de acordo com o BO, o homem não conseguiu ser medicado pois estava bastante alterado.Após a tentativa de atendimento médico, ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes. Ainda segundo a polícia, as lesões corporais foram constatadas pelo médico legista tanto na vítima como no autor.*Com informações do Diário da Região.