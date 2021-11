Nenhum suspeito foi localizado; caso foi registrado como homicídio e será investigado

publicado em 09/11/2021

A Polícia Militar e o Resgate foram acionados e constataram a morte de Salvador Henrique Cabral no local do crime (Foto: Divulgação)

Um homem de 64 anos foi morto a facadas na Vila Zilda, em São José do Rio Preto, na noite de segunda-feira (8).Segundo as informações do boletim de ocorrência, uma testemunha relatou que viu a vítima caída na Rua São João e um suspeito correndo.A Polícia Militar e o Resgate foram acionados e constataram a morte de Salvador Henrique Cabral no local do crime.O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela polícia. Nenhum suspeito foi localizado.*Com informações do g1.