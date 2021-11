Ele também é conhecido nos meios policiais por envolvimento no tráfico de drogas e em vários furtos em residências

publicado em 12/11/2021

W. foi localizado em uma das ruas da cidade enquanto a viatura se deslocava até a casa dele (Foto: Reprodução)

Um homem com diversas passagens pela Polícia e condenado pelo Poder Judiciário, foi preso pela Polícia Militar de Estrela d´Oeste após cumprimento de mandado expedido pela Justiça. O fato foi registrado nna tarde de quinta-feira (11).W.P.R., teve o mandado de prisão com base nos crimes previstos nos artigos 129 (Lesão Corporal), 155 (Furto) e 306 (Falsificação ou adulteração de Marca ou Sinal do Poder Público do Contraste de Metal Precioso).Ele também é conhecido nos meios policiais por envolvimento no tráfico de drogas e em vários furtos em residências.W. foi localizado em uma das ruas da cidade enquanto a viatura se deslocava até a casa dele, sendo abordado e nada de ilícito encontrado. Ele foi encaminhado a Delegacia de Estrela d´Oeste e posteriormente a Cadeia Pública de Santa Fé do Sul onde permaneceu preso para cumprimento de sentença em regime semiaberto pelo período de sete anos e 13 dias.*Com informações do Região Noroeste.