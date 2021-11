Uma Ford/Eco Sport, que teve todo o seu para-choque danificado, conduzia pela rua Paraíba quando bateu na lateral de um Jeep/Renegade, que subia pela rua Bahia

publicado em 08/11/2021

Uma forte batida resultou na destruição de dois carros no cruzamento das ruas Paraíba e Bahia, na manhã desta segunda-feira (8) (Foto: A Cidade)

Da redação

Uma forte batida no cruzamento das ruas Bahia e Paraíba, em Votuporanga, resultou na destruição de dois carros. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (8).De acordo com o apurado pela reportagem no local, a Ford/Eco Sport, que teve todo o seu para-choque danificado, conduzia pela rua Paraíba quando bateu na lateral de um Jeep/Renegade, que subia pela rua Bahia.Após o impacto, sem nenhuma vítima, ambas as condutoras dos carros alegaram que seguiam o fluxo da rua, normalmente, porque os sinais estavam em “verde” e por isso acabaram se chocando. Com isso, um boletim de ocorrência foi registrado e o caso cai para investigação da Polícia Civil de Votuporanga. O cruzamento, porém, é muito conhecido por conta dos frequentes acidentes que acontecem, quase que, semanalmente.Os carros foram removidos pelo seguro e os agentes de trânsito da Prefeitura também estiveram no local, uma parte da rua Paraiba foi interditada para controlar a movimentação dos veículos que passavam por ali.