publicado em 08/11/2021

Campeonato de bilhar em bar de Fernandópolis vira caso de polícia (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

Da redação

O campeonato de bilhar realizado no “Bar da Bocha”, em Fernandópolis, acabou em briga e tiro, na madrugada desta segunda-feira (8). O bar, que fica na avenida Líbero de Almeida Silvares, no bairro Coester, foi palco de briga, que precisou ser apartada pela polícia. De acordo com as informações preliminares, a confusão teria começado por conta das apostas do campeonato.A ocorrência mobilizou um número considerável de viaturas e policiais, o que chamou a atenção de quem passava por lá nesta madrugada. Até a Polícia Científica foi acionada, para realizar a perícia no local e identificar onde (e o que) o disparo da arma de fogo atingiu.Até o momento, não há informações se os policiais prenderam alguém no bar ou apenas averiguaram os fatos que tinham sido denunciados.*Com informações do site Região Noroeste