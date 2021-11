O acidente aconteceu na tarde de sábado (30), em uma chácara do bairro Pôr do Sol, em Bady Bassitt.

publicado em 01/11/2021

O caso foi registrado como morte acidental (Foto: Divulgação)

Foi sepultada às 17h de domingo (31), no cemitério Jardim da Paz, em Rio Preto, a pequena Elloah, de 2 anos, que morreu após se afogar em uma piscina.O acidente aconteceu na tarde de sábado (30), em uma chácara do bairro Pôr do Sol, em Bady Bassitt.Segundo o boletim de ocorrência, a família da criança, que é de Rio Preto, alugou o espaço para descansar no fim de semana prolongado.No dia do acidente, após o almoço, todos dormiram. Minutos depois, a mãe acordou, sentiu falta da filha mais nova, procurou pelo imóvel e encontrou a menina no fundo da piscina.A vítima foi socorrida no carro da própria família e levada às pressas para o Pronto Socorro da cidade, onde foi constatado o óbito.O caso foi registrado como morte acidental.*Com informações de DL News.