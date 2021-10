O grave acidente ocorreu nesta quinta-feira (7), o conhecido professor Fabiano Miotto foi socorrido e está em coma induzido no HB Rio Preto

publicado em 08/10/2021

O professor Fabiano Miotto está em estado grave no Hospital de Base de Rio Preto e a família pede orações para o retorno imediato (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm acidente, envolvendo um carro e uma motocicleta, registrado no início da noite desta quinta-feira (7) deixou o conhecido professor votuporanguense, Fabiano Miotto, gravemente ferido. Ele sofreu um traumatismo craniano e precisou ser internado no Hospital de Base de Rio Preto.A colisão aconteceu na avenida Fortunato Targino Granja, região Sul de Votuporanga. De acordo com o apurado pelo A Cidade, o professor seguia pela avenida, com sua Honda/Biz, quando um carro atravessou o sinal de "pare" e o atingiu. Com o impacto, Fabiano sofreu um traumatismo craniano e foi em seguida socorrido pela equipe médica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).Ele deu entrada na Santa Casa de Votuporanga e foi posteriormente encaminhado para o Hospital de Base de Rio Preto. Agora, seu estado é estável. Ele está sedado e a família pede orações, independente de religião.