O traficante seguia de carro, não parou na barreira policial, atravessou o canteiro central da pista e parou do outro lado e fugiu

publicado em 25/10/2021

No veículo foram encontrados 19 pacotes de maconha, num total de 18,250 Kg de droga (Foto: Polícia Militar Rodoviária)

A Polícia Militar prendeu uma mulher, na noite de ontem em Rio Preto por tráfico de drogas. Ela estava em um carro que transportava 18 quilos de maconha.

De acordo com a Polícia Miltar Rodoviária, um veículo que seguia pela rodovia SP-310 (Washington Luís) foi abordado pela equipe durante patrulhamento de rotina. Ainda segundo a ocorrência, o motorista não parou na barreira e fugiu, atravessou o canteiro central e parou do outro lado, na pista contrária.

No acostamento da pista contrária o motorista abandonou o veículo e fugiu para a área de pastagem. Dentro do veículo permaneceu uma mulher que era passageira.



No carro foram encontrados 19 pacotes de maconha, num total de 18,250 Kg de droga. A passageira foi presa em flagrante, permanecendo à disposição da justiça.

*Com informações do Sbt Interior