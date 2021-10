Veículo foi abordado na rodovia Euclides da Cunha, em Tanabi

publicado em 27/10/2021

O veículo, com placas de Catiguá, foi abordado por policiais do Tático Ostensivo Rodoviário no km 473 da rodovia Euclides da Cunha (Foto: Polícia Rodoviária Estadual)

Um casal foi preso na manhã desta quarta-feira (27), em Tanabi, após ser flagrado transportando 135 quilos de maconha em um Monza.O veículo, com placas de Catiguá, foi abordado por policiais do Tático Ostensivo Rodoviário no km 473 da rodovia Euclides da Cunha.Chamou atenção dos agentes o nervosismo dos ocupantes.O entorpecente, dividido em 199 tijolos, estava escondido no porta-malas.*Com informações do DL News.