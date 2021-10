A ocorrência faz parte da Operação “Paz e Proteção/Rodovias mais Seguras”, que ocorre em todo o estado

publicado em 05/10/2021

A Polícia Ambiental multou na região quatro pessoas que estavam realizando rinha de galo (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Ambiental multou quatro pessoas, no valor total de R$ 132 mil, quando realizavam uma rinha de galo, em Dolcinópolis, região de Jales. A ocorrência faz parte da Operação “Paz e Proteção/Rodovias mais Seguras”, que ocorre em todo o estado.De acordo com o apurado, os policiais ambientais chegaram para dar apoio a uma equipe da Polícia Militar de Dolcinópolis, onde encontraram as quatro pessoas participando e assistindo toda a rinha de galo.Diante dos fatos, os policiais elaboraram as multas no valor de R$ 33 mil cada, de acordo com o artigo 29 da Resolução SIMA 05/21.