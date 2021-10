Segundo a Polícia Civil, casal discutia quando o homem pegou a panela para bater na mulher, mas atingiu a filha. Ele fugiu após o crime

publicado em 22/10/2021

Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de Rio Preto (Foto: Divulgação)

O homem de 44 anos que atingiu a cabeça da filha recém-nascida com uma panela foi preso em Urânia (SP) na manhã desta sexta-feira (22). O caso foi registrado na noite do último domingo (17).De acordo com a Polícia Civil, o pai e a mãe da criança, de 33 anos, discutiam quando o homem pegou a panela para bater na mulher, mas acabou acertando a cabeça da filha, que estava no colo dela.A recém-nascida foi socorrida e encaminhada ao Hospital da Criança e Maternidade (HCM), onde segue internada até esta sexta-feira (22), segundo a polícia.Após o crime, o homem fugiu, mas teve o mandado de prisão temporária cumprido nesta sexta-feira. Após 30 dias, a prisão deve ser convertida em preventiva, de acordo com a Polícia Civil.Ao g1, a Polícia Civil informou que o casal já possuía ocorrências registradas por violência doméstica e que o homem já havia sido preso outras vezes pelo crime.O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado e permanece sendo investigado.*Com informações do g1.