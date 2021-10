Erick Mota, de 31 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo na hora

publicado em 09/10/2021

Erick Mota, de 31 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu após o capotamento (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

Um jovem, de 31 anos, morreu na manhã deste sábado (9), após um capotamento na rodovia Euclides da Cunha, na altura do km 518, em Votuporanga. A vítima, Erick Mota, que trabalhava em uma empresa provedora de internet na cidade, teria batido em um caminhão antes de capotar.

De acordo com o registro policial, Erick conduzia o seu veículo, um Honda/Civic pela via, sentido Capital/interior, quando, por motivos a serem apurados, colidiu na traseira de um caminhão VW/8.150, conduzido por H. F. de S., de 52 anos, perdeu o controle e capotou.

Com o impacto o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor do caminhão nada sofreu. O corpo de Erick foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de onde posteriormente será liberado para velório e sepultamento.

O condutor do caminhão realizou o teste bafômetro e o resultado foi negativo. A perícia esteve no local e agora apura as circunstâncias do acidente.