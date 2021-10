Além do jovem, seu primo, um autônomo de 20 anos, também foi preso por participar da ação, mas foi liberado depois de pagar fiança de R$ 2 mil

publicado em 18/10/2021

Um vendedor de 20 anos foi preso por tentativa de homicídio após atirar na casa da ex-namorada, uma vendedora de 23 anos. O caso aconteceu na noite do último sábado, 16, no bairro Eldorado, região Norte de Rio Preto.

Além do jovem, seu primo, um autônomo de 20 anos, também foi preso por participar da ação, mas foi liberado depois de pagar fiança de R$ 2 mil. O vendedor permanece à disposição da Justiça.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o rapaz teria ido, acompanhado do primo, até a residência da ex-namorada e gritado por seu nome, a fim de conversar com ela. A vendedora, entretanto, teria alegado que não queria vê-lo.

Em relato à Polícia Militar, a jovem contou que o ex-namorado, então, deixou o local, mas minutos depois teria retornado, sozinho, e atirado em sua casa, na direção da janela do quarto de sua amiga, uma prostituta de 25 anos.

De acordo com o relato da vendedora, a amiga, que estava na janela no momento da tentativa de homicídio, teria abaixado para se esquivar dos disparos, que chegaram a atingir uma porta interna da residência.

Após o ocorrido, policias do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep) foram acionados para atender à ocorrência. Durante o trajeto à casa da jovem, eles teriam avistado os dois rapazes em uma motocicleta. A dupla, no entanto, teria conseguido fugir ao acessar uma avenida movimentada.

Já na residência da vendedora, a polícia constatou a marca dos tiros. Em seguida, as equipes foram até a casa do vendedor, no bairro Solo Sagrado. Sem apresentar resistência, ele foi algemado e levado pela viatura.

Segundo o registro policial, ao ser questionado, ele disse que a moto pertencia a um amigo, um metalúrgico de 20 anos. A polícia, então, foi até a residência do proprietário do veículo, que disse que a motocicleta estava com o primo do vendedor e que ele apenas a havia emprestado.

Na sequência, os policiais foram até a casa do autônomo, que apresentou a motocicleta, mas negou a participação na tentativa de homicídio. De acordo com o Baep, o rapaz apresentava um ferimento no pé, o que pôde ser associado ao momento da fuga de motocicleta. O autônomo, no entanto, alegou ter se ferido em uma briga.

Na residência do rapaz, a polícia encontrou a arma usada por seu primo: um revólver calibre 38 com cinco cartuchos intactos e um deflagrado. Questionado sobre a arma, o autônomo teria se calado. A arma e os celulares dos indiciados foram apreendidos pela polícia.