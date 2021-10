Os policiais patrulhavam o local, quando avistaram um suspeito na rua, ao lado de uma moto

publicado em 22/10/2021

O flagrante da equipe de Força Tática 316 foi no bairro Matarazzo (Foto: Divulgação)

Um traficante de 22 anos, ex-morador do estado de Mato Grosso do Sul, foi preso nesta quinta-feira (21) em Votuporanga. Ele foi flagrado pela Polícia Militar quando vendia entorpecente para um motociclista.O flagrante da equipe de Força Tática 316 foi no bairro Matarazzo. Os policiais patrulhavam o local, quando avistaram um suspeito na rua, ao lado de uma moto.Na aproximação da viatura, o motociclista fugiu e o pedestre foi interceptado. Na revista os policiais encontraram porções de crack e dinheiro do tráfico.O criminoso – já com passagem policial - foi levado à Central de Flagrantes e ficou preso.*Com informações do Região Noroeste