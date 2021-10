Segundo o boletim de ocorrência, vizinhos discutiram e idoso agrediu homem com pauladas, que revidou com os golpes de canivete

publicado em 28/10/2021

O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pela polícia (Foto: Divulgação)

Um homem de 61 anos ficou ferido após ser agredido pelo vizinho com golpes de canivete, na noite de terça-feira (26), em Olímpia.De acordo com as informações do boletim de ocorrência, eles discutiram por causa de um cachorro. Então, o idoso agrediu o vizinho de 37 anos com pauladas e ele revidou com golpes de canivete.Ainda segundo o B.O., os dois ficaram feridos e foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento de Olímpia, mas precisaram ser transferidos à Santa Casa.O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pela polícia. Ninguém foi preso.*Com informações do g1.