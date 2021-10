Suspeito não possuía a documentação de uma espingarda calibre .36

publicado em 28/10/2021

Ao vistoriar a residência de uma propriedade rural da região, encontraram uma espingarda calibre .36 (Foto: O Extra.net/Divulgação)

Durante policiamento ambiental na área rural do município de Populina, Policiais Militares do 4º Batalhão de Polícia Ambiental realizaram vistoria em um local onde vários moradores da região declararam que havia atos de caça e disparos de arma de fogo.Ao vistoriar a residência de uma propriedade rural da região, encontraram uma espingarda calibre .36 juntamente com dois cartuchos. Ao ser questionado sobre a documentação do armamento o morador da residência afirmou não possuir.Diante do fato, foi dada voz de prisão ao indivíduo por posse irregular de arma de fogo, sendo conduzido até o Plantão Policial de Fernandópolis, onde ficou a disposição da justiça.*Com informações do O Extra.net