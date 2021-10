O acusado teria tentado forçar uma relação sexual com sua companheira

publicado em 26/10/2021

A Polícia Militar foi acionada para atender um chamado de tentativa de estupro, na Vila Marin, o acusado permanece preso (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga prendeu, na noite desta segunda-feira (25), um homem acusado de tentativa de estupro, na Vila Marin. O acusado teria tentado forçar uma relação sexual com sua companheira.De acordo com o registro policial, os PMs foram acionados via 190 e se descolaram ao local dos fatos. Ao chegarem ao endereço se depararam com uma mulher, de 35 anos, juntamente com sua filha. Ela estava com o corpo coberto apenas por uma toalha.Aos militares ela relatou que seu companheiro teria lhe agredido e tentado uma relação sexual forçada. Ao ser abordado próximo ao local onde estava a vítima, o homem negou os fatos.Diante das circunstâncias foi dada voz de prisão e o acusado foi encaminhado à Central de Flagrantes onde a autoridade de plantão ratificou a voz de prisão permanecendo o autor a disposição da justiça.