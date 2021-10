Os policiais civis apreenderam três porções grandes de cocaína, na própria residência do acusado, que teve peso aproximado de 25 gramas

publicado em 25/10/2021

Delegacia especializada da Polícia Civil prendeu um traficante com grande porção de maconha no bairro Pacaembu (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga prendeu, neste fim de semana, um traficante de 22 anos por tráfico de drogas, no bairro Pacaembu, no município.De acordo com a ocorrência, os policiais civis apreenderam três porções grandes de cocaína, na própria residência do acusado, que teve peso aproximado de 25 gramas, que seriam suficientes para preparar 75 porções da droga para a venda aos usuários.Além de oito porções de maconha prontas para a venda e um tablete de maconha que teve peso bruto aproximado de 181 gramas que seriam suficientes para produzir 60 porções da droga, além de uma balança de precisão e plástico filme utilizado para embalar droga.O investigado foi encaminhado para a sede da Dise e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e posteriormente, encaminhado para uma Unidade Prisional da região ficando à disposição da Justiça.