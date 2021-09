Traficante reincidente é preso pela Polícia Militar de Fernandópolis comercializando drogas em uma das principais avenidas da cidade

publicado em 27/09/2021

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Fernandópolis prendeu, neste fim de semana, um traficante que recentemente saiu da cadeia pelo mesmo crime. I. A. C. B. foi pego em flagrante pelos militares no momento em que comercializava drogas em uma das principais avenidas da cidade.De acordo com a ocorrência, o homem foi reconhecido pelos policiais em uma moto Honda/Biz, de cor cinza, e de imediato se recordaram das diversas denúncias que foram enviadas contra o traficante, porque era de conhecimento que ele promovia delivery de drogas por Fernandópolis.O traficante foi abordado no cruzamento da avenida Expedicionários Brasileiros com a rua Belo Horizonte e na revista pessoal, foram encontradas quatro porções de cocaína, sendo duas em um dos bolsos e as outras na carteira.Ele confessou para os policiais a existência de mais entorpecentes e, em sua casa, os militares encontraram mais oito porções grandes de cocaína e 40 porções pequenas 5g cada, embaladas e prontas para serem comercializadas.Toda a droga, celular, R$ 426 reais em dinheiro e a motocicleta foram apreendidas e levadas ao Plantão Policial onde I. A. C. B. permaneceu preso e a disposição da Justiça.