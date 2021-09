Entre os entorpecentes apreendidos, os militares encontraram pontos de LSD, pinos de cocaína, tijolos de maconha e pedras brutas de crack

publicado em 28/09/2021

A ocorrência está em andamento na Central de Flagrantes de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga prendeu, na manhã desta terça-feira (28), um traficante com uma grande quantidade de drogas, no bairro Pró-Povo, região Norte do município. Entre os entorpecentes apreendidos, os militares encontraram pontos de LSD, pinos de cocaína, tijolos de maconha e pedras brutas de crack.De acordo com a ocorrência, o traficante foi visto pelas equipes no momento em que saía de uma mata ciliar, ao lado de um campo de futebol, no bairro. Pela atitude, no local que é ponto de tráfico, ele foi abordado pelos militares.Com ele foram encontradas cerca de 1 mil em LSD e dinheiro, mas na mata a polícia localizou uma vasta quantidade de drogas, que eram de posse do homem. Tinha tijolos de maconha, pinos de cocaína, pedras de crack e maconha pronta para a venda.Diante disso, foi dada voz de prisão ao indivíduo e a ocorrência está sendo apresentada na Central de Flagrantes.