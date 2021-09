A Polícia Militar apreendeu, na noite da quinta-feira (2), G. P. S., de 16 anos; ele roubou uma Yamaha Fazer, no Jardim Carobeiras

publicado em 03/09/2021

A Polícia Militar de Votuporanga apreendeu um menor de idade, que roubou uma moto usando um simulacro de arma de fogo (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga apreendeu um menor de idade, que tinha roubado uma moto usando uma arma de fogo falsa, no Jardim das Carobeiras, na noite de quinta-feira (2). G. P. S., de 16 anos, e mais um individuo, que ainda não foi identificado, roubaram uma Yamaha Fazer.De acordo com a ocorrência policial, o chamado foi realizado pela própria vítima, por meio do 190. Sabendo as características dos suspeitos e que eles tinham fugido sentido ao bairro Jardim Belo Horizonte, os policiais iniciaram as buscas.A procura pelos suspeitos se estendeu até Valentim Gentil. Isso porque os policiais souberam que a dupla teria caído com a motocicleta e, em seguida, a abandonaram. Os dois, então, continuaram fugindo a pé, pela área urbana.Nas buscas, porém, os policiais encontraram apenas G.P.S, no quintal de uma residência, na região central de Valentim. Ele foi apreendido em flagrante, junto ao simulacro de arma de fogo que usou no assalto. Nas diligências, a Polícia Militar contou com o apoio da Polícia Ambiental.Diante do flagrante, o menor de idade, que já tinha passagens pela polícia por delitos semelhantes, foi encaminhado para o distrito policial de Valentim Gentil, onde permaneceu à disposição da Justiça. Depois, ele foi encaminhado para a Fundação Casa de Tanabi. Agora, apolícia segue com a investigação para encontrar o segundo envolvido.