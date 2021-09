O jovem Igor Coluzi, de 23 anos, morreu na madrugada deste sábado (25) ao ser executado por dois homens

A vítima, Igor Coluzi, foi encontrada no início desta manhã dentro de um veículo (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm jovem de 23 anos foi executado por uma dupla armada, na madrugada deste sábado (25), no bairro Pró-Povo, em Votuporanga. A vítima, Igor Coluzi, foi encontrada no início desta manhã dentro de um veículo com marcas de tiros pelo corpo.De acordo com informações preliminares, apuradas pelo, o jovem estava dentro de um carro no bairro quando percebeu a movimentação de uma dupla uma moto.Com a suspeita, o jovem tentou fugir mas foi interceptado por esses desconhecidos e assassinado com vários de tiros.Ainda não há informações sobre velório e sepultamento. O caso deve ser investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga.