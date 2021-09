A Dise (Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes) de Votuporanga prendeu um traficante, na tarde desta terça-feira (28), com três tijolos de maconha

publicado em 28/09/2021

O indivíduo, de 26 anos, conhecido como “Prego” já era investigado pela especializada da Polícia Civil (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Dise (Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes) de Votuporanga prendeu um traficante, na tarde desta terça-feira (28), com três tijolos de maconha. O indivíduo, de 26 anos, conhecido como “Prego” já era investigado pela especializada da Polícia Civil.De acordo com a ocorrência, os policiais já sabiam que na residência do investigado, W. S. C., tinha uma grande quantidade de droga. Com isso, entraram de surpresa na casa e realizaram a abordagem.Em buscas pelo local, os policiais encontraram em cima de um sofá uma mochila com três tijolos de maconha e um tablete menor da mesma droga, no total, aproximado, de 3kg.Foi apreendido, ainda, o celular do investigado que passará por perícia para identificar traficantes associados a ele.O traficante foi conduzido para a sede da Dise, em Votuporanga, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e, depois, encaminhado para uma Unidade Prisional da região ficando a disposição da Justiça.