Dois homens alvejaram o jovem Igor Coluzi, de 23 anos, que perdeu o controle do seu carro e bateu contra um poste

publicado em 28/09/2021

O jovem Igor Coluzi, de 23 anos, foi executado por uma dupla que estava em uma motocicleta no fim de semana (Fotos: Reprodução/Redes sociais)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm jovem de 23 anos foi executado por uma dupla armada, na madrugada do sábado (25), no bairro Pró-Povo, em Votuporanga. A vítima, Igor Coluzi, foi encontrada no início da manhã dentro de sua caminhonete, com marcas de vários tiros pelo corpo.De acordo com a ocorrência, Igor estava chegando a sua residência, que fica no bairro, quando percebeu a movimentação de uma dupla em uma motocicleta. Acompanhado pelos desconhecidos, um dos ocupantes efetuou os disparos.Ao ser alvejado, o jovem perdeu o controle e bateu com seu veículo contra um poste, na rua Rio Colorado, onde ainda a dupla teria efetuado mais disparos a queima roupa para garantir que ele não sobrevivesse.O caso está sendo investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga, mas, até o fechamento da edição desta terça-feira (28), não havia informações oficiais sobre as causas do crime e suspeitos.Igor Matheus Coluzi da Cruz Luciano, residia na rua Paulo Moretti e era empresário. Ele deixa os pais Davi Cruz Luciano e Sandra Mara Coluzi dos Santos, irmãs, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu na segunda-feira (27), às 9h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.