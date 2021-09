Durante a operação os agentes encontraram com os suspeitos dezenas de porções de crack já prontas para venda e várias pedras brutas que ainda seriam fracionadas

publicado em 20/09/2021

Os agentes da Polícia Civil de Macaubal identificaram os “chefes” do tráfico na cidade e os três acabaram presos (Foto: Divulgação Polícia Civil)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brTrês homens, identificados como os “chefes” de um esquema de venda e distribuição de drogas em Macaubal e região, foram presos em flagrante, neste fim de semana, com diversas porções de drogas. A prisão se deu após agentes da Polícia Civil local identificarem os envolvidos.Durante a operação os agentes encontraram com os suspeitos dezenas de porções de crack já prontas para venda e várias pedras brutas que ainda seriam fracionadas. Porções de maconha e objetos utilizados para embalar as drogas também foram apreendidos.Diante dos fatos, todos foram autuados em flagrante por tráfico e associação ao tráfico de drogas e foram colocados à disposição da Justiça.