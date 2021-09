A Polícia Militar de Votuporanga com o apoio do Baep Canil, que fazia patrulhamento pela cidade, realizaram a apreensão na terça-feira (14)

publicado em 15/09/2021

Em ação conjunta, cão farejador do Baep, de Rio Preto, localizou drogas com um traficante no bairro Cidade Nova, em Votuporanga (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO cão farejador do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) Canil fez uma participação especial em uma ocorrência, na terça-feira (14), no bairro Cidade Nova, em Votuporanga. Em ação conjunta com a polícia local, o cão de faro K9-Stone localizou pedras brutas de crack na residência de um traficante de 19 anos, já conhecido nos meios policiais.De acordo com a ocorrência, a equipe da Força Tática de Votuporanga realizava patrulhamento pela região Sul da Cidade, quando no alto da rua Maranhão localizou um indivíduo em atitude suspeita, no momento em que saia de uma residência. Quando percebeu a aproximação policial, ele retornou para dentro da casa.Com isso, ele foi acompanhado pela equipe que desembarcou rapidamente e foi abordado. Em revista pessoal, o jovem identificado como R., de 19 anos, conhecido dos meios policiais, foram localizados, a princípio, um pedaço grande de maconha.Em seguida foi solicitado apoio do Baep Canil que estava em patrulhamento pelo município. Foi em uma ação conjunta e com apoio do Cão de Faro K9-Stone, foi realizada uma varredura no local, onde foi localizado no interior de um dos quartos quatro pedras brutas de crack, que se fracionadas renderiam aproximadamente 600 porções para a venda aos dependentes químicos, chegando a gerar “lucro” de R$ 6 mil .Os policiais também encontraram balanças de precisão, quantia em dinheiro oriunda do tráfico de drogas, e demais apetrechos para embalar entorpecentes.Diante aos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial tomou ciência dos fatos e ratificou a prisão por tráfico de drogas, onde permaneceu recolhido a carceragem e encaminhado à cadeia pública de Santa Fé do Sul.